Türkei: Prozess gegen politischen Gefangenen aus BRD vertagt

Familie/dpa Enver Altayli war 2017 in Antalya festgenommen worden, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt.

Istanbul. Der wegen Terrorvorwürfen angeklagte Deutschtürke Enver Altayli bleibt nach Angaben seiner Familie nach einer weiteren Gerichtsverhandlung in der Türkei in Haft. Das habe das zuständige Gericht in Ankara am Donnerstag entschieden, wie Altaylis Tochter Dilara Yilmaz sagte. Der 75jährige war 2017 festgenommen worden und sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara in Einzelhaft. Er selbst hatte an der Verhandlung nicht teilgenommen. Der Prozess, der auch drei weitere Angeklagte betrifft, soll nun am 17. Juni fortgesetzt werden. Dann werde ihr Vater wohl seine Verteidigung vortragen, sagte Yilmaz.

Vorgeworfen werden Altaylis, der nach eigenen Angaben vor Jahrzehnten für den türkischen Geheimdienst MIT gearbeitet hat, unter anderem Gründung oder Führung einer »Terrororganisation«. Außerdem wird er beschuldigt, geheime Staatsinformationen mit dem Ziel der militärischen oder politischen Spionage erworben zu haben. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die der dpa vorliegt. Seiner Familie zufolge ist er im Gefängnis, weil er die türkische Regierung scharf kritisiert hat. (dpa/jW)