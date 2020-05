Quarantänestation für obdachlose Menschen in Berlin eröffnet

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Luise Rust, Koordinatorin für die COVID-19-Quarantänestation für Obdachlose, am Mittwoch in der Berliner Einrichtung

Berlin. Eine Quarantänestation für obdachlose Menschen ist am Mittwoch in Berlin eröffnet worden. Die Einrichtung auf dem Gelände der Stadtmission kann bis zu 16 Wohnungslose aufnehmen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und daher in häuslicher Quarantäne bleiben müssten. »Auf dieser Quarantänestation sind nur diejenigen, die eine bestätigte Infizierung haben, aber keinen schweren Krankheitsverlauf. Hier können sie beobachtet werden und sind nicht sich selbst überlassen«, sagte die Sprecherin der Berliner Stadtmission, Barbara Breuer.

Finanziert wird die Quarantänestation jeweils zu einem Drittel von der Sozialsenatsverwaltung, der Finanzsenatsverwaltung und dem Bezirk Berlin-Mitte. Die Berliner Senatsverwaltung für Soziales hatte die Einrichtung als »die nach unserem Wissen erste Quarantänestation Deutschlands speziell für obdachlose Menschen« angekündigt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) widersprach dieser Darstellung am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Auch in anderen Kommunen gebe es Quarantäneeinrichtungen für Wohnungslose, wenn auch nicht flächendeckend. Dazu würden unter anderem Hotels angemietet. (dpa/jW)