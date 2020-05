Fünf Staaten verurteilen Ankaras Politik im östlichen Mittelmeer

Turkish Presidency via AP Es gibt Widerstand gegen die neoosmanischen Expansionspläne des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan

Athen. Die Außenminister Griechenlands, Frankreichs, der Vereinigten Arabischen Emirate, Ägyptens und Zyperns haben am Montag die Regierung der Türkei aufgefordert, die Souveränitätsrechte aller Staaten am östlichen Mittelmeer zu respektieren. Dies teilte das griechische Außenministerium am Montag nach einer Videokonferenz der Außenminister der fünf Staaten mit.

Zudem äußerten sich die Außenminister besorgt darüber, dass eine Reihe von Regionalkrisen die Stabilität und den Frieden im östlichen Mittelmeer bedrohten. Dies betreffe die Aktionen der Türkei in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns (AWZ), wo türkische Bohrschiffe ohne die Genehmigung der Regierung in Nikosia die Suche nach Erdgas fortsetzen. Weiterhin werden Verletzungen des griechischen Luftraums durch Flüge türkischer Kampfbomber über griechische Inseln genannt. Der Türkei wird außerdem vorgeworfen, sie habe Migranten instrumentalisiert und im März an die Grenze zu Griechenland gebracht. (dpa/jW)