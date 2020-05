Köln. Unter der Leitung von Patrick Reimer und Moritz Müller ist die Gründung einer Spielergewerkschaft in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) in Planung. Die Spieler müssten »eine Stimme haben, gerade in Verhandlungen wie in Zeiten der Coronakrise«, sagte der DEL-Rekordtorschütze Reimer dem sid. Der frühzeitige Saisonabbruch in der DEL habe den entscheidenden Anstoß gegeben. »Wenn nicht jetzt, dann nie, haben wir uns gedacht und sind zusammengerückt«. (sid/jW)