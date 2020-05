Libyen: Luftangriffe gegen Warlord

Tripolis. Die Armee der UN-gestützten Regierung in Libyens Hauptstadt Tripolis hat am Sonntag drei Luftangriffe gegen den abtrünnigen General Khalifa Haftar durchgeführt. Dabei seien Munitionslager auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Watija im Südwesten Libyens zerstört worden, wie es in einer Erklärung hieß. Unterdessen meldeten die Truppen Haftars den Abschuss einer türkischen Drohne, die der Regierungsarmee in der westlich von Tripolis gelegenen Stadt Ajaylat gehört habe. (Xinhua/jW)