Botschafter Chinas in Israel tot aufgefunden

Tel Aviv. Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden. Die Polizei untersucht laut israelischem Außenministerium die Umstände seines Todes. Die Times of Israel berichtete unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich Herzversagen. Der 58jährige Du Wei wurde demnach in seiner Residenz in Herzlija bei Tel Aviv gefunden. Der Diplomat habe Mitte Februar seinen Posten angetreten und wegen der Pandemie eine zweiwöchige Heimquarantäne eingehalten. Zuvor sei er Chinas Botschafter in der Ukraine gewesen. (dpa/jW)