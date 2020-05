Israel: Neue Regierung vereidigt

Jerusalem. Nach anderthalb Jahren politischer Lähmung hat Israel eine neue Regierung. 73 von 120 Abgeordneten stimmten am Sonntag für die neue Koalition.Der Likud-Vorsitzende Benjamin Netanjahu wird für 18 Monate Regierungschef, danach soll ihn Benjamin Gantz vom Bündnis »Blau-Weiß« ablösen. Der Exmilitärchef wird zunächst Verteidigungsminister. Dem Regierungsbündnis gehören auch die streng religiösen Parteien, zwei Abgeordnete der Arbeitspartei sowie einzelne Knesset-Mitglieder an. Zuvor hatte Netanjahu bereits die Annexion der jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt: »Es ist Zeit, israelisches Recht anzuwenden und ein weiteres glorreiches Kapitel in der Geschichte des Zionismus aufzuschlagen«, sagte er am Sonntag. (dpa/AFP/jW)