Heil gegen Werkverträge in Fleischindustrie

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will als Reaktion auf eine Häufung von SARS-2-Infektionen in Schlachthöfen Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten. »Künftig sollen das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben nur noch von Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein«, heißt es in einem Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums, von dem Reuters am Freitag berichtete. Damit seien Werkverträge etwa für ausländische Arbeitskräfte nicht mehr möglich. »Bei Verstößen sind entsprechende Sanktionen vorzusehen«, heißt es weiter. (Reuters/jW)