Ledvance eventuell vor Übernahme

Eichstätt. Das vor der Schließung stehende Werk des Leuchtenherstellers Ledvance im bayerischen Eichstätt wird möglicherweise doch noch gerettet. In dem Münchner Investor Callista Private Equity sei ein neuer Eigentümer für das Werk gefunden worden, heißt es auf einem Aushang des Unternehmens in seinem Werk, der in Kopie der dpa vorliegt. Ledvance, Callista und die für den Erhalt des Werks kämpfende IG Metall kommentierten den Aushang am Freitag nicht. (dpa/jW)