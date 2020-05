Hamburg: Güterumschlag deutlich geringer

Hamburg. Im Hamburger Hafen wurde in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger Ladung umgeschlagen, so dass mit weiteren Einbußen zu rechnen ist. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum verringerte sich der gesamte Güterumschlag um 7,9 Prozent auf 31,9 Millionen Tonnen, teilte die Marketinggesellschaft des Hafens am Freitag in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag ging um 6,6 Prozent auf 2,2 Millionen Standardcontainer (TEU) zurück. Der Großteil des Rückgangs entfällt auf den Monat März, dem Höhepunkt der Beeinträchtigung des maritimen Handels durch die Coronakrise. (dpa/jW)