Acht Tests positiv

Istanbul. Beim türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul sind acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der 15malige Meister am Donnerstag mit. Ob Spieler unter den Betroffenen sind, gab der Verein nicht bekannt. Die türkische Liga will eigentlich am 12. Juni den Spielbetrieb mit Geisterspielen wieder aufnehmen. In der Türkei sind mehr als 140.000 Menschen infiziert, fast 4.000 sind gestorben. Bei Besiktas steht unter anderem der frühere Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng unter Vertrag. (sid/jW)