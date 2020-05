Lissabon. In Portugals höchster Fußballiga (NOS) soll der Ball am 4. Juni wieder rollen. Die Regierung im Land des amtierenden Europameisters genehmigte die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 30. Mai, die Liga will sich genügend Zeit für die Vorbereitung lassen. Zehn Spieltage stehen noch aus. Tabellenführer ist der FC Porto mit einem Punkt vor Rekordmeister Benfica Lissabon. (sid/jW)