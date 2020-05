Überfall in Connewitz: Justizanwärter verurteilt

Leipzig. Wegen seiner Beteiligung an dem Überfall von Neonazis und Hooligans auf den Leipziger Stadtteil Connewitz Anfang 2016 steht die juristische Karriere des sächsischen Rechtsreferendars Brian E. vor dem Aus. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden verwarf die von dem 27jährigen beantragte Revision gegen seine Verurteilung als unbegründet. Das sagte eine Gerichtssprecherin am Montag, wie die Leipziger Volkszeitung online berichtete. Damit ist das Urteil gegen ihn rechtskräftig. Das Leipziger Amtsgericht hatte E. Ende November 2018 wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Zuvor hatte er seine Beteiligung an dem Überfall von rund 250 Schlägern eingeräumt. Dabei war ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Gut ein Jahr später bestätigte bereits das Landgericht Leipzig das Urteil. (jW)