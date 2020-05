Das Innerste im Dienst

Zum Abschluss der Onlineausgabe des »Go-East«-Festivals in Wiesbaden kürte die Jury am Montag abend den Siegerfilm: »W Krakg« (Auf Streife) über sechs Polizisten nachts in Sofia. Zwischen Einsätzen bei Selbstmordgefährdeten oder Demenzkranken streiten die Ordnungshüter über kommunistische Vergangenheit und europäische Gegenwart, einmal wird eine Leiche ein paar Meter weiter in den nächsten Bezirk geschafft, um Papierkram zu vermeiden. Der Film zeige »das Innerste und die menschliche Zerbrechlichkeit seiner Figuren«, so die Jury. Die Entwicklung der Helden vollzieht sich in dem Film von Regisseur Stephan Komandarew (Bulgarien/Serbien/Frankreich 2019, 106 Minuten) mitunter in langen, sehr bewegten Einstellungen (Kamera: Wesselin Christow). Die »Goldene Lilie« für den besten Film des Festivals ist mit 1.000 Euro dotiert. Beim Festival des mittel- und osteuropäischen Films wurden 107 Filme aus 40 Ländern gezeigt. (dpa/jW)