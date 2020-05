Nicht zu schaffen

Zwar wird an der Eröffnung des bislang 644 Millionen Euro teuren Schlossbaus in Berlin-Mitte noch in diesem Jahr festgehalten. Die für September geplante erste Teileröffnung des darin untergebrachten Humboldt-Forums aber wird verschoben. »Wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen Kapazitätseinschränkungen und Lieferengpässe auf der Baustelle kann dieser Termin nicht gehalten werden«, ließ am Montag nachmittag die Stiftung Humboldt-Forum verlauten. Nur 70 bis 75 Prozent der Arbeitskräfte seien wegen Einreisebeschränkungen und Quarantänevorgaben verfügbar gewesen. Auf unbestimmte Zeit verschoben wird die zum Auftakt geplante Elfenbeinausstellung. Der Leihverkehr zwischen den Museen sei momentan eingestellt. (dpa/jW)