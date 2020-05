Russland: Tote nach Brand in Krankenhaus

St. Petersburg. Bei einem Brand in einem Krankenhaus in St. Petersburg sind am Dienstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 150 weitere mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, wie AFP vom russischen Katastrophenschutzministerium erfuhr. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, werden in dem betroffenen Krankenhaus im Norden der Stadt Coronaviruspatienten behandelt. (AFP/jW)