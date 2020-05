Thüringen: Begrenzung für Demos aufgehoben

Erfurt. In Thüringen sollen ab diesem Mittwoch Demonstrationen wieder ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein. Das sieht eine Verordnung vor, auf die sich das Kabinett geeinigt hat, wie das Landesgesundheitsministerium am Dienstag in Erfurt erklärte. Bislang waren wegen der Coronapandemie Versammlungen unter freiem Himmel nur mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt. In geschlossenen Räumen ist die Zahl auf 30 begrenzt. Weiterhin sollen aber strenge Infektionsschutzregeln gelten. Die Verordnung soll unmittelbar in Kraft treten. Mit ihr lockert die Landesregierung zahlreiche Verbote und Beschränkungen der vergangenen Wochen. In Landkreisen, wo bestimmte Infektionszahlen überschritten werden, können möglicherweise wieder strengere Regeln eingeführt werden. (dpa/jW)