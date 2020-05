NRW: Polizist zielt mit MP auf Kohlegegner

Düsseldorf. Weil ein Polizist im Hambacher Forst am 1. Mai eine Maschinenpistole in Richtung von Aktivisten gehalten hat, fordert das nordrhein-westfälische Innenministerium eine »umfassende« Nachbereitung des Einsatzes, wie am Dienstag bekannt wurde. Zudem werden dienstrechtliche Maßnahmen geprüft. Gegner des Braunkohletagebaus, der den Forst bedroht, werfen einem Polizisten und einer Polizistin vor, die MP und eine Pistole auf sie gerichtet zu haben. Nach einem Bericht des Ministeriums an den Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf waren die Beamten wegen eines beschädigten Containers und eines »wilden Camps« in den Wald gerufen worden. (dpa/jW)