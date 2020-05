Malta droht mit Blockade von EU-Militäreinsatz

Brüssel. Malta droht mit einer Blockade des gerade erst begonnenen EU-Militäreinsatzes »Irini« zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Wie dpa am Dienstag meldete, will die Regierung des EU-Landes noch ausstehende Entscheidungen zur Ausweitung und Finanzierung der Operation mit einem Veto verhindern, solange die anderen EU-Staaten Malta mit den Flüchtlingen im Mittelmeer weitgehend alleine lassen. Zudem werde Malta nicht, wie angekündigt, Spezialkräfte für die Kontrolle von verdächtigen Schiffen zur Verfügung stellen, hieß es aus der EU-Vertretung des Landes in Brüssel. »Irini« ist Nachfolgerin der Operation »Sophia«, die wegen des anhaltenden Streits um die Verteilung von Bootsflüchtlingen im März ausgelaufen war.(dpa/jW)