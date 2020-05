Würde bleibt Konjunktiv

Dortmund. Was zum geplanten Wiederanpfiff der Fußballbundesliga zu sagen ist, hat Friedrich Küppersbusch in seinem traditionellen Interview mit der Taz vom Montag gesagt. Seit 2008 beantwortet der Journalist da jede Woche zuletzt die Frage, was der BVB macht. Diesmal erinnerte er in der Antwort an einen Freund, mit dem er manchmal im Westfalenstadion gewesen war und der am 15. Mai 2019 gestorben ist: »Dortmund – Schalke als Geisterspiel und mit allen Gefahren für die Beteiligten. Würdeloser kann man Wiglaf Drostes Todestag nicht begehen.« (jW)