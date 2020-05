Nächster Name

Berlin. Bundesligist Hertha BSC und die klangvollen Namen: Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann tritt als Aufsichtsratsmitglied in die Fußstapfen des kurzzeitigen Hertha-Trainers Jürgen Klinsmann. Er übernimmt auf Wunsch von Investor Lars Windhorst dessen Sitz. Das bestätigte Windhorsts Firma Tennor am Sonntag. Lehmann soll sich im Gremium künftig um sportliche Fragen kümmern. Gleichzeitig wurde auch der Bremer Unternehmer Marc Kosicke von Windhorst in den Aufsichtsrat berufen. Der Berater von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann wird nach Medieninformationen für die strategische Ausrichtung des Vereins zuständig sein. (sid/jW)