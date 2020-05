Immer weiter

Köln. Japans Skisprungikone Noriaki Kasai ist in das »Guinness-Buch der Rekorde« aufgenommen worden. Der 47jährige erhielt den Eintrag für die meisten Starts im Weltcup: Zwischen 1988 und 2020 nahm er an 569 Einzelspringen teil. Zuvor war Kasai bereits für seine acht Olympiateilnahmen und 13 WM-Starts ausgezeichnet worden. Kasai will weitermachen: Sein Ziel ist Olympia 2022. Im vergangenen Winter war er zum ersten Mal seit seinem Weltcupdebüt im Winter 1988/89 in einer aktiven Saison – 1993/94 hatte er pausiert – ohne Top-30-Plazierung geblieben. (sid/jW)