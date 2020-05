Babelsberg. Fußballregionalligist SV Babelsberg hat den Vertrag mit Daniel Frahn über die laufende Saison hinaus für zwei weitere Jahre verlängert. »Mein Wunsch war es schon lange, meine aktive Zeit als Fußballer in Babelsberg zu beenden. Damit geht ein kleiner Traum in Erfüllung«, freute sich Frahn. In der Winterpause war der Stürmer in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Zuvor hatte er bei den Ligakollegen vom Chemnitzer FC wiederholt mit Nazis rumgekumpelt, war deshalb entlassen worden. Proteste der Babelsberger Fanszene gegen die zweite Chance für den verlorenen Sohn waren ausgeblieben. (jW)