Zurück zur Legende

Gummersbach. Handballstar Gudjon Valur Sigurdsson wird zur kommenden Saison Trainer des Zweitligisten VfL Gummersbach. Der 40jährige Isländer hat gerade seine aktive Karriere bei Paris St. Germain beendet, mit dem Meistertitel, wie zuvor schon in Deutschland mit dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Der VfL wertete die Personalie als »ganz besonderen Coup«. Beim zwölffachen Meister und elfmaligen Europapokalsieger Gummersbach hatte Sigurdsson in den 2000er Jahren gespielt. 2019 war der Traditionsverein erstmals aus der Bundesliga abgestiegen. Die direkte Rückkehr ins Oberhaus hat der VfL in der abgebrochenen Saison mit Platz vier verpasst. (sid/jW)