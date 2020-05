New York. Der Ausstieg der US-Beteiligungsgesellschaft »Berkshire Hathaway« hat den großen US-Fluggesellschaften Verluste an der Wall Street eingebrockt. Die Aktien von »Delta«, »American«, »United« und »Southwest Airlines« fielen am Montag im vorbörslichen US-Geschäft um bis zu neun Prozent. Börsenguru Warren Buffett hatte am Wochenende den Verkauf der Beteiligungen bekanntgegeben. (Reuters/jW)