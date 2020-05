Nissan zieht sich aus Europa zurück

Paris. Der japanische Autokonzern Nissan will sich offenbar aus Europa zurückziehen und sich statt dessen stärker auf seine Hauptmärkte USA, China und Japan konzentrieren. Dies sei Teil einer Strategie, an der das neue Management derzeit feile, um die Ertragskraft des nach Toyota zweitgrößten japanischen Autobauers zu stärken, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Der »operative Leistungsplan« solle am 28. Mai vorgestellt werden und gehe über die Behebung der Probleme hinaus, die durch den aggressiven Expansionsdrang unter dem inzwischen geschassten Konzernchef Carlos Ghosn entstanden seien. (Reuters/jW)