Moskau: Bau neuer Notkrankenhäuser

Moskau. Wegen der stark steigenden Zahl von Coronainfizierten in Russland baut die Hauptstadt Moskau weitere provisorische Krankenhäuser. Eine Notklinik mit 4.000 Betten werde auf dem riesigen Ausstellungsgelände WDNCh entstehen, sagte Moskaus Vizebürgermeister Pjotr Birjukow am Montag nach Informationen der Agentur TASS. Birjukow zufolge bereitet die Stadt derzeit an 44 Stellen neue provisorische Kliniken mit insgesamt 10.000 Betten vor. Am Montag meldeten die Behörden 10.581 neue Fälle innerhalb eines Tages. Landesweit gibt es nach offiziellen Angaben mehr als 145.200 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1.356 Menschen mit dem Virus. (dpa/jW)