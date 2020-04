Kommunist und Kämpfer gegen Apartheid: Denis Goldberg ist gestorben

Andreas Domma

Kapstadt. Der Kommunist und Kämpfer gegen das Apartheidregime Denis Goldberg ist tot. Der Südafrikaner sei nach einem zweieinhalbjährigen Kampf gegen Lungenkrebs am späten Mittwoch abend gestorben, sagte Debbie Budlender, die Managerin des Denis Goldberg Legacy Foundation Trusts, am Donnerstag gegenüber dpa. Dass er so lange noch gelebt habe, sei ein »Zeichen seiner Entschlossenheit und seines Mutes« gewesen. Er war 87 Jahre alt.

Der Sohn einer liberalen jüdischen Familie war einer der bekanntesten weißen Kämpfer gegen das rassistische Apartheidregime in Südafrika. Er war Mitglied des von Nelson Mandela geleiteten bewaffneten ANC-Arms »Umkhonto we Sizwe« (Speer der Nation). Im Rivonia-Prozess wurde er 1963/64 mit Mandela und sechs weiteren Gefährten zu »viermal lebenslänglich« verurteilt.

Den Besuchern der von der jungen Welt ausgerichteten Rosa-Luxemburg-Konferenz ist er gut bekannt. 2014 hatte er zuletzt an der Konferenz teilgenommen. Damals sprach er über die Aufteilung Afrikas durch die europäischen Mächte, ihre Kriege und Verbrechen in den Kolonien und den Befreiungskampf Südafrikas. (dpa/jW)

Ein Nachruf auf jW folgt.