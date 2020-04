Köln. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat inmitten der Coronakrise wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der langjährige Nachwuchscheftrainer Andreas Ertl steigt zum sportlichen Leiter der Alpinsparte mit dem Schwerpunkt Nachwuchsentwicklung auf, Georg Harzl wurde als neuer Technikcoach der darbenden Frauenweltcupmannschaft installiert. An der »bewährten Führung« der alpinen Weltcupteams änderte der Verband vor der WM-Saison nichts: Jürgen Graller bleibt als Bundestrainer für die Frauen um Viktoria Rebensburg, Christian Schwaiger in derselben Funktion für die Männer um Thomas Dreßen zuständig. »Unsere Trainerteams haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet«, sagte DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier. (sid/jW)