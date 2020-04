Neues Format

Berlin. Die Eishockey-Champions-League hat angesichts der Coronakrise den Beginn der neuen Saison um einen Monat nach hinten verschoben und das Format des Wettbewerbs geändert. Statt am 3. September soll die Spielzeit in der europäischen Königsklasse nun am 6. Oktober beginnen. Es wird keine Gruppenphase, sondern ausschließlich K.-o.-Partien mit Heim- und Auswärtsspielen geben. Deutsche Teilnehmer sind München, Mannheim, Straubing und Berlin. (sid/jW)