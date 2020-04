Libyen: Haftar setzt Offensive auf Tripolis fort

Bengasi. Der libysche General Khalifa Haftar hat angekündigt, seine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis fortzusetzen. Er verfüge über ein »Mandat des Volkes«, um Libyen zu regieren, sagte Haftar am Montag abend in einer Ansprache in seinem eigenen Fernsehsender. Haftars Offensive richtet sich gegen die von der UNO anerkannte »Einheitsregierung« des nordafrikanischen Landes. Haftar kontrolliert einen Großteil des Ostens und Südens des Landes. Seine Offensive auf Tripolis hatte er vor einem Jahr gestartet. (AFP/jW)