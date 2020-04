Slowakei lockert Corona-Schutzmaßnahmen

Jakub Kotian/TASR/dpa Die Slowakei beschließt die schrittweise Rückkehr zur Normalität. Hier der Ministerpräsident Igor Matovic bei einer Erklärung zur Coronakrise

Bratislava. Der Coronakrisen-Stab der slowakischen Regierung hat einen Vier-Phasen-Plan zur Lockerung der Schutzmaßnahmen beschlossen. »Morgen erwartet uns ein großer Tag«, erklärte Regierungschef Igor Matovic am Dienstag, als er den Beschluss bekanntgab. Schon Mittwoch soll die erste Phase des Regierungsplans in Kraft treten. Sie erlaubt unter anderem die Öffnung von Geschäften mit einer Verkaufsfläche von maximal 300 Quadratmetern unter strengen Hygieneauflagen. Auch die meisten Dienstleistungsbetriebe mit derselben Maximalfläche und Sportplätze für Sportarten ohne direkten Körperkontakt dürfen wieder öffnen.

Ausgenommen sind vorerst allerdings Dienstleistungen mit engem Kontakt, also etwa Friseurläden oder Kosmetiksalons. Sie dürfen erst in der zweiten Phase öffnen, die nach Überprüfung der ersten Phase voraussichtlich zwei Wochen später beginnt. Sollte es nach der ersten Phase allerdings zu einem deutlichen Anstieg an Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 kommen, werden die Lockerungen wieder zurückgenommen. Unter Einhaltung von bestimmten Bedingungen wie Abstandsregeln und Schutzmaskenpflicht sollen in der zweiten Phase außerdem wieder Gottesdienste und Hochzeiten erlaubt sein.

Nach voraussichtlich weiteren zwei Wochen erlaubt Phase drei auch das Öffnen von Geschäften mit bis zu 1000 Quadratmetern sowie Gastronomieterrassen im Freien und Museen. Phase vier sieht die Öffnung von Schulen und Kindergärten ebenso wie von Einkaufszentren, Schwimmbädern, Sporthallen, Kinos und Theater vor. (dpa/jW)