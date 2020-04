Buchpremiere: »Lenin lebt - seine Denkmäler in Deutschland«

jW

Carlos Gomes war fasziniert. Bei einem Erkundungsspaziergang durch Wünsdorf im Frühjahr 2014 durchstreifte er das 20 Jahre zuvor verlassene Hauptquartier der Sowjetarmee und stieß dabei auf zwei Leninstatuen. Von da an war es das Ziel des in Berlin lebenden Portugiesen, überall in Deutschland Denkmäler für und mit dem Gründer der Sowjetunion zu finden.

Insgesamt werden 49 Denkmäler und ihre oft abenteuerlichen Geschichten in bebilderten Beiträgen präsentiert. Zu diesen Portraits kommen Übersichtsartikel zur Entstehung von Lenin-Denkmälern in der DDR und zu ihrer Demontage direkt nach 1990 entgegen der Bestimmungen des Einigungsvertrags zwischen BRD und DDR, wonach die kulturelle Substanz der »neuen Bundesländer« keinen Schaden nehmen dürfe.

Das Buch liefert aber nicht nur Informationen. Die Leserinnen und Leser bekommen mit der Lektüre Lust, die Denkmäler aufzusuchen und eigene Entdeckungen zu machen.

Mit Carlos Gomes (Autor) und Andreas Wessel (Moderation)

