Schweden: Kontrolle von Richtlinien

Stockholm. Wegen der Missachtung der Empfehlungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Schwedens Regierung den bislang geöffneten Gaststätten in Stockholm mit der Schließung. Diese sollten von nun an intensiver überprüft werden, sagte Innenminister Mikael Damberg am Freitag. Bei den Maßgaben der Behörde handele es sich um Richtlinien, die befolgt werden sollten. »Ansonsten werden diese Betriebe geschlossen«, so Damberg. Medienberichten zufolge hatte es am vergangenen Wochenende großen Andrang in verschiedenen Lokalitäten in Stockholm gegeben. Auch alle weiteren schwedischen Kommunen sollen nun über die Kontrollen in den Lokalen Bericht erstatten. (dpa/jW)