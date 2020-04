IG Metall: Ein Viertel der Betriebe vor Krise

Frankfurt am Main. Die IG Metall sieht in der Pandemie jeden vierten Betrieb in ihrem Organisationsbereich in Liquiditätsproblemen. Zehn Prozent mit zusammen rund 130.000 Beschäftigten hätten bereits aktuell erhebliche Engpässe, sagte der Vorsitzende Jörg Hofmann am Freitag in Frankfurt am Main. Weitere 15 Prozent der Betriebe bekämen in den kommenden vier bis sechs Wochen große Zahlungsschwierigkeiten. Dann wären fast 250.000 Beschäftigte betroffen. (dpa/jW)