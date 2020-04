Bonn. Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Der CDU-Politiker sei im Alter von 84 Jahren gestorben, sagte sein Sohn am Freitag der Deutschen Presseagentur in Bonn. Seit 2019 war Blüm infolge einer Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl. Er war von 1982 bis 1998 Bundesminister in den Kabinetten von Kanzler Helmut Kohl (CDU). Während Blüms Amtszeit wurde 1995 die Pflegeversicherung in der BRD eingeführt. Nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik engagierte er sich sozial und kritisierte die teilweise Privatisierung des Rentensystems aufs schärfste. (dpa/jW)