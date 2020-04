Nyon. Die ursprünglich für das nächste Jahr geplante Frauen-EM soll vom 6. bis zum 31. Juli 2022 stattfinden. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion beschloss am Donnerstag den neuen Termin. England bleibt Gastgeber. Regulär hätten die Frauen vom 7. Juli bis zum 1. August 2021 spielen sollen. Dieser Termin wäre aber teilweise mit dem neuen der Fußball- EM der Männer kollidiert, die vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in zwölf Ländern stattfinden soll. »Die Kernfrage war: Was ist das Beste für den Frauenfußball?« sagte Nadine Keßler, die die Frauenfußballabteilung der UEFA leitet. (dpa/jW)