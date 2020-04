An die Wurzeln

Frankfurt am Main. Das Fanbündnis »Unsere Kurve« hat von den Profifußballklubs vor einer Wiederaufnahme der Bundesliga mit »Geisterspielen« ein Umdenken gefordert. »Wir möchten nicht mehr über Symptome diskutieren, sondern endlich über die Krankheit und die Wege zur Gesundung des Fußballs sprechen«, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Problem sei die enorme Kommerzialisierung des Sports und die Abhängigkeit von TV-Geldern. »Es ist der richtige Zeitpunkt, um zu den Wurzeln des Fußballs zurückzukehren«, so das Bündnis. »Unsere Kurve« gilt als gemäßigt und hatte bisher ein klares Statement zu Spielen ohne Zuschauer gemieden. Vergangene Woche hatte sich der Zusammenschluss »Fanszenen Deutschland« eindringlich gegen »Geisterspiele« ausgesprochen und ebenfalls einen Kulturwandel des Profigeschäfts gefordert. (dpa/jW)