UN warnen vor Zunahme globaler Hungersnöte

Genf. Weltweit hat sich die Zahl der von Hunger bedrohten Menschen infolge der Coronaviruspandemie nach UN-Angaben auf 265 Millionen fast verdoppelt. Wegfallende Einnahmen aus dem Tourismus, Reisebeschränkungen und ausbleibende Überweisungen Angehöriger würden voraussichtlich zur Hungersnot bei 130 Millionen Menschen führen, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Dienstag mit. Bereits vor Ausbruch der Seuche litten 135 Millionen Menschen Hunger. Hilfsorganisationen warnten vor einer Hungersnot in Westafrika. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Virusinfektionen träfen mit voller Wucht Länder mit einer bereits sehr fragilen Ernährungssituation, mahnten acht regionale und internationale Organisationen wie Oxfam, »Save the Children« und »Care«. (Reuters/jW)