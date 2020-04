Hongkong: 15 führende Regierungsgegner inhaftiert

Hongkong. Am Sonnabend sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 15 führende Regierungsgegner von der Polizei festgenommen worden. Ihnen wird die Organisation und Teilnahme an illegalen Versammlungen im August und Oktober vergangenen Jahres vorgeworfen. Mitte Mai sollen sie vor Gericht erscheinen. Unter den Festgenommenen befanden sich neben Medienunternehmer Jimmy Lai und Martin Lee ehemalige und noch amtierende Abgeordnete. Im vergangenen Jahr hatte es sieben Monate lang teils gewalttätige Massenproteste in der Sonderverwaltungszone gegeben. (AFP/jW)