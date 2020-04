Für Indigene wichtiger Stein zurück in Venezuela

Caracas. »Großmutter Kueka« ist wieder in Venezuela: Staatschef Nicolás Maduro hieß den rund 30 Tonnen schweren Findling am Donnerstag abend (Ortszeit) über Twitter willkommen und nannte ihn einen »spirituellen und kulturellen Schatz«. Das Außenministerium zeigte Bilder von einer großen Kiste mit dem Stein, der den Indigenen vom Volk der Pemónes heilig ist. Er hatte 20 Jahre im Tiergarten in Berlin gelegen. Der Fall hatte zu diplomatischen Spannungen geführt. Jetzt soll der Findling wieder nach Gran Sabana im Südosten Venezuelas, von wo er 1998 abtransportiert worden war. (dpa/jW)