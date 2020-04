Moskau bietet EU Sicherheitskooperation an

Brüssel. Russland hat der EU angeboten, sich an der europäischen »Verteidigungsunion« PESCO zu beteiligen. »Wir sind für die Zusammenarbeit mit PESCO offen«, sagte der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow der Tageszeitung Die Welt (Freitag). Grundsätzlich sehe Moskau die verstärkte Zusammenarbeit der Europäer in der Verteidigungspolitik nicht als Problem. Er könne sich vorstellen, bei der Cyberabwehr oder in der Logistik zu kooperieren, sagte er. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wollte sich zu den Aussagen Tschischows am Freitag nicht direkt äußern. Die 2017 begründete Permanent Structured Cooperation (PESCO) ist ein weiteres Vorhaben bei der Militarisierung Europas. Laut eigenen Angaben geht es darum, »flexibler« und unabhängiger von den USA zu werden. Insgesamt soll es 47 Rüstungsprojekte der EU geben, von denen einige bereits laufen. (dpa/jW)