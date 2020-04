Die Seleção und du

Sao Paulo. Brasiliens Fußballlegende Zico und viele seiner Teamkollegen der WM 1982 in Italien haben in einer Videobotschaft zu Spenden für die Bewohner der Favelas in Rio de Janeiro aufgerufen. »Die Seleção von 1982 und du – zusammen gegen das Coronavirus«, erklärte der geniale Mittelfeldstratege am Ende des Clips. Brasilien war zwar bei der WM vor 38 Jahren in der zweiten Finalrunde am Gastgeber und späteren Weltmeister Italien gescheitert, doch die Auswahl galt als eine der besten der Geschichte.

Die Spendengelder sollen einer Organisation zukommen, die sich um die Bewohner der Armutsviertel in Rio kümmert, die besonders von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen sind. (sid/jW)