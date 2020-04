Ägypten: Mutmaßliche Terroristen getötet

Kairo. Ägyptische Einsatzkräfte haben in Kairo sieben mutmaßliche Terroristen getötet. Ein Polizist wurde dabei erschossen, drei weitere wurden verletzt, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Die Polizei habe bei dem »Antiterroreinsatz« Dienstag abend Waffen und Munition sichergestellt. Die Terroristen hätten zunächst Angriffe auf koptische Christen geplant, die am 19. April Ostern feiern, hieß es aus Polizeikreisen. Sie hätten dann aber ihre Pläne geändert und Einsatzkräfte während des derzeit geltenden nächtlichen Ausgehverbotes angreifen wollen.(dpa/jW)