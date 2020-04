Hongkong: Unabhängige Justiz bestätigt

Hongkong. Der oberste Richter Hongkongs hat am Mittwoch die richterliche Unabhängigkeit in der chinesischen Sonderverwaltungszone bestätigt. Als Reaktion auf einen Reuters-Bericht vom Dienstag gab Geoffrey Ma Tao-Li vom Obersten Gerichtshof eine Erklärung ab. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010 sei der oberste Richter zu keinem Zeitpunkt auf irgendeine Form der Einmischung der Festlandbehörden in die richterliche Unabhängigkeit in Hongkong, einschließlich der Ernennung von Richtern, gestoßen, hieß es. Der Bericht von Reuters sprach von einem Überlebenskampf der unabhängigen Justiz in Hongkong. (Xinhua/jW)