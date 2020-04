Athen überstellt Flüchtlingskinder

Athen. Griechenland hat am Mittwoch zwölf unbegleitete Flüchtlingskinder nach Luxemburg überstellt. Eine Gruppe von 50 weiteren Kindern soll am Sonnabend nach Deutschland fliegen. Die Schweiz will zu einem späteren Zeitpunkt 20 weitere Kinder aufnehmen. Griechenland hofft, in den kommenden Monaten insgesamt 1.600 unbegleitete Kinder in anderen Ländern unterzubringen. Mindestens 5.200 Flüchtlingskinder aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und afrikanischen Ländern leben derzeit unter sehr schlechten Bedingungen in Lagern auf den griechischen Inseln in der Ägäis. (Reuters/jW)