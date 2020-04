Dschihadisten greifen in Syrien Zivilisten an

Damaskus. In der nordostsyrischen Provinz Hasaka haben von der Türkei unterstützte Dschihadisten am Mittwoch Häuser von Zivilisten niedergebrannt. Die Brandstiftung fand in der Nähe von Ras Al-Ain statt, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete. Demnach seien auch Bewohner entführt und landwirtschaftliche Fahrzeuge gestohlen worden. Im Oktober 2019 hatten die Türkei und ihre dschihadistischen Verbündeten Ras Al-Ain von den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften eingenommen.(Xinhua/jW)