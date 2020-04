Serbien: Ausgangssperre über orthodoxe Ostern

Belgrad. Serbien hat wegen der Coronapandemie für das bevorstehende lange Wochenende eine Ausgangssperre verhängt. Die Bürger dürfen von Freitag 17 Uhr bis Dienstag 5 Uhr – insgesamt 84 Stunden lang – Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Dies gab Präsident Aleksandar Vucic am Dienstag abend im staatlichen Fernsehen RTS bekannt. Die überwiegend orthodoxen Serben feiern Ostern in diesem Jahr am 19. und 20. April. (dpa/jW)