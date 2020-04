Türkei bombardiert Lager in Irakisch-Kurdistan

Machmur. Türkische Kampfdrohnen haben am Mittwoch das kurdische Flüchtlingslager Machmur in der Autonomen Region Kurdistan im Irak bombardiert. Nach Angaben lokaler Quellen wurden dabei Menschen getötet und weitere verletzt, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF meldete. Aufklärungsdrohnen seien seit mehr als zwei Tagen wiederholt über das Camp geflogen. Bei den bombardierten Stellen handelt es sich um das Gelände, auf dem die Menschen aus dem Lager ihre Nutztiere weiden lassen. Zuvor sollen Bomben von zwei türkischen Kampfflugzeugen direkt neben Stellungen der Peschmerga in der Region Zine Werte eingeschlagen sein. (jW)