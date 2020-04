Türkei: Anklageerhebung gegen Kölnerin

Istanbul. Gegen die in der Türkei unter Hausarrest festgehaltene Deutschtürkin Gönül Örs aus Köln ist wegen »Terrorvorwürfen« Anklage erhoben worden. Prozessauftakt sei am 16. Juni in Istanbul, sagte ihre Anwältin Ayse Celik der dpa am Mittwoch. Örs werden Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, Freiheitsberaubung unter Gewaltanwendung oder Täuschung und »Entführung oder Beschlagnahmung« von Beförderungsmitteln vorgeworfen. Hintergrund ist eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff in Köln. Laut Celik wurde in der BRD eine Ermittlung gegen Örs in diesem Fall eingestellt. Die türkische Ermittlungsakte stütze sich auf damalige Informationen eines BKA-Kontaktbeamten. Örs ist die Tochter der Kölner Sängerin Hozan Cane, die im November 2018 wegen »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation« zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war. (dpa/jW)